نجوم البوب الكوري يروجون لعلامات أزياء عالمية

استعرض تومي هيلفيغر مصمم الأزياء الشهير مجموعة من البدلات المصممة خصيصا التي ارتداها أعضاء فرقة ستراي كيدز الكورية الجنوبية في حفل ميت جالا هذا العام، وذلك قبل أن يظهر علامة خاصة على إحدى بدلات السهرة ضمن هذه التصاميم.



فأعضاء الفرقة الثمانية سفراء لعلامة تومي هيلفيغر، وأثاروا ضجة كبيرة على الإنترنت عندما أصبحوا أول فرقة بوب كورية تحضر فعالية الأزياء المرموقة في مانهاتن في مايو أيار.



وقال هيلفيغر لرويترز قبل عرض الأزياء الذي قدم فيه التصاميم خلال أسبوع الموضة في نيويورك "صممنا علامة خاصة بعنوان ‭'‬تومي هيلفيغر مع ستراي كيدز‭'‬، وقد أحبوا ذلك ونحن أحببنا أيضا. وأعتقد أنها ستسجل في التاريخ على أنها واحدة من أكثر المشاريع التي نفذناها حتى الآن إثارة".



وأضاف "كنا من أكثر العلامات التجارية التي تم التحدث عنها في ميت جالا، إن لم يكن الأكثر على الإطلاق... وذلك بفضل قوة تأثير البوب الكوري وأعتقد أن توقيت هذا التعاون كان مناسبا".



أعضاء فرقة ستراي كيدز مثال لعدد متزايد من نجوم البوب الكوري الذين تستعين بهم بيوت الأزياء الفاخرة ليكونوا سفراء للعلامات التجارية في مسعى لجذب العملاء من أنحاء العالم.



وفي العام الماضي، تم اختيار نحو 30 من نجوم البوب الكوري وجوها جديدة لعلامات تجارية عالمية من بينها فيرساتشي وديور، بينما في الشهرين الماضيين، تم الإعلان عن اختيار ليسا من بلاك بينك، وجين من بي.تي.إس، وكارينا من ايسبا سفراء للعلامات التجارية لوي فيتون، وجوتشي وبرادا على الترتيب.