بعد ظهورها بشعر أزرق... كايلي جينر تصدم الجمهور في إطلالتين جريئتين (صور)

نشرت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كايلي جينر صورتين عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام ظهرت فيهما بإطلالتين جريئتين ارتدت فيهما الشعر المستعار باللون الأزرق.وأظهرت كايلي في الصورة الأولى عضلات بطنها المشدودة وهي ترتدي ملابس رياضية باللون الأبيض، وظهرت في الصورة الثانية بفستان قصير مع أكمام طويلة باللون البيج.وظهرت كايلي للمرة الأولى بالشعر المستعار الأزرق الأسبوع الفائت بعد مشاركتها صورة سيلفي عبر حسابها على انستغرام.