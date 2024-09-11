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في أسبوع نيويورك للموضة...مجموعة "مايكل كورس" تذكّر بالتأثير الإيطالي على تصاميمه

موضة وجمال
2024-09-11 | 09:22
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في أسبوع نيويورك للموضة...مجموعة &quot;مايكل كورس&quot; تذكّر بالتأثير الإيطالي على تصاميمه
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في أسبوع نيويورك للموضة...مجموعة "مايكل كورس" تذكّر بالتأثير الإيطالي على تصاميمه

في أسبوع نيويورك للموضة...مجموعة "مايكل كورس" تذكّر بالتأثير الإيطالي على تصاميمه

ذكّرت تصاميم المصمم مايكل كورس التي كشف عنها خلال عرض تشكيلته لربيع وصيف 2025 ضمن أسبوع نيويورك للموضة بالتأثير الإيطالي على أسلوبه، وفق وكالة "فرانس برس".

وأقيم العرض في موقع ثقافي في مانهاتن، بعد وقت قصير من بدء الجلسات أمام القضاء في نيويورك هذا الأسبوع، إذ تسعى هيئة المنافسة الأميركية إلى منع الاندماج استنادا إلى قواعد حماية المنافسة، بين مجموعة "كابري" التي تملك علامات "مايكل كورس" و"فيرساتشي" و"جيمي تشو"، ومجموعة "تابستري" (مالكة "كوتش" و"كايت سبايد" و"ستيوارت وايتزمان").

وفي بيئة من الصخور البركانية تذكّر بالجزر الواقعة قبالة الساحل الإيطالي، كان عرض المصمم الأميركي بمثابة احتفال بمرور 35 عاما على تعاونه مع ورش عمل وحرفيين إيطاليين.

ولوحظ أن الزهور حاضرة في كل التصاميم، وتكون أحياناً مُطََبَعَة، ولكن في كثير من الأحيان تُطَرَّز يدويا، فتزيّن تنورة زرقاء من الدنيم، أو كنزة بيضاء قصيرة الأكمام تخفي فقط الجزء العلوي من الساقين المكشوفتين، أو فستانا ذا نمط مجعّد، مشدود بحزام عند الخصر يعلق على جانب واحد.

يمكن أيضا ارتداء معطف مجعّدا، ولكن فوق شورت أبيض ومع قبعة تغطي حافتها الجبهة.

وقال مايكل كورس إنه استوحى في تصاميم قمصان مكشوفة ضمن تشكيلته من "الرومانسية السوداوية" لمسلسل "ريبلي" الذي تعرضه منصة "نتفليكس" والمقتبس من الرواية الشهيرة للكاتبة باتريشيا هايسميث.

وأشار أيضا إلى أنه شاء أن يستلهم "الدفء والشهوانية" من لقطات مصور الأزياء والمشاهير هيرب ريتس (1952-2002)، المعروف بصوره للنجمة مادونا، ومنها تلك التي استُخدمت على غلاف ألبوم "ترو بلو".

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