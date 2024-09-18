إطلالة كيتي بيري "الجريئة" حديث المتابعين... شاهدوا كيف بدت (صور)

أشعلت النجمة كيتي بيري مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها بإطلالة جريئة ومثيرة.

ونشرت كيتي مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام والتي ظهرت فيها بقميص كشف عن ثدييها مع تنورة قصيرة.

كما نشرت كيتي صورة ظهرت فيها بقميص وتنورة باللون الأبيض مع حذاء بكعب عالٍ من الجلد.

وشاركت كيتي أيضاً مقطع فيديو استعرض فيه خطيبها الممثل أورلاندو بلوم حركات قدميه الرائعة بالإضافة إلى صورة جمعتهما سوياً وصورة أثناء خروجها مع ابنتها ديزي.

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