"كالأميرات"... ساندي تابت تدخل القفص الذهبي وتلفت أنظار المتابعين! (صور)

"كالأميرات"... ساندي تابت تدخل القفص الذهبي وتلفت أنظار المتابعين! (صور)



احتفلت اليوم السبت ملكة جمال لبنان لعام 2016 ساندي تابت بزفافها حيث اختارت توثيق أجمل اللحظات من خلال القيام بجلسة تصوير مميزة برفقة عريسها في قصر سرسق في الأشرفية.



واختارت ساندي تابت فستانًا من تصميم المصمم نيكولا جبران حيث ابتكر تطريزات تتلاءم مع الأسلوب العصري، كما انسدلت القطعة كفستان الأميرات بالإضافة إلى اختيارها مجوهرات من تصميمها.