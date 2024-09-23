"لنفتح أبوابنا"... ياسمينا زيتون تساعد في تأمين بيوت للنازحين اللبنانيين (فيديو)

أطلت ملكة جمال لبنان السابقة، ياسمينا زيتون، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام بفيديو إنساني، في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، وخصوصاً منطقة الجنوب في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وفي الفيديو، أعلنت زيتون وهي من قضاء الجنوب، الحائزة أيضاً على لقب ملكة جمال قارة آسيا، عن تنظيمها لمبادرة تهدف إلى تأمين بيوت للنازحين اللبنانيين من الجنوب إلى المناطق الآمنة في لبنان. ودعت الناس للتضامن مع هؤلاء النازحين قائلة: "لنفتح أبوابنا".

كما شاركت في المنشور رقم هاتف ورابط لتسهيل تواصل الأشخاص الذين ما زالوا يبحثون عن مأوى بعيداً عن بيوتهم المتضررة في قضاء الجنوب.