بيلا حديد تبرز دعمها لفلسطين بين الحشود في باريس: وهذا ما قالته (فيديو)

شاركت عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية، بيلا حديد، الجمهور هتافاته لفلسطين أثناء حضورها حفل خاص بعد عرض دار "إيف سان لوران" في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد نشر موقع ET بالعربي مقطع فيديو يُظهر بيلا حديد وهي ترتدي فستاناً أسود، متواجدة بين الحشود التي هتفت "حرروا فلسطين". وبدت بيلا سعيدة بتلك الهتافات، حيث قالت: "فلسطين في باريس".

وتأتي هذه اللحظة لتسلط الضوء على دعم بيلا حديد لقضية فلسطين، مما يعكس التزامها بقضاياها الثقافية والوطنية.