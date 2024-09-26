"ليلة سحرية"... منى زكي تحبس الأنفاس على منصة الأزياء في باريس (فيديو)

شاركت الممثلة المصرية منى زكي والممثلة ومقدمة البرامج السعودية أسيل عمران في النسخة السابعة من حدث Le Défilé Walk Your Worth، الذي نظمته لوريال باريس خلال أسبوع الموضة في باريس يوم الاثنين.

أبهرت عمران الحضور بفستان أسود مخملي ضيق، مزين بتفاصيل بيضاء عند الصدر، بينما اختارت زكي فستاناً ذهبياً لامعاً مزيّناً بالترتر الكبير، مما أضفى لمسة عاكسة على إطلالتها. وجاء تصميم الفستان ليبرز قوامها بشكل رائع مع خط عنق على شكل حرف V.

انضمت عمران وزكي، وهما من سفراء العلامة التجارية، إلى كوكبة من النجوم، من بينهم كيندال جينر، وكارا ديليفين، وجين فوندا، وإيفا لونغوريا.

وعلّقت منى زكي على منشور عبر إنستغرام قائلةً: "ليلة سحرية 💫 مع @lorealparis Defile... لقد كان من دواعي سروري مشاركة المسرح مع كل هؤلاء النساء المتميزات والموهوبات والملهمات من جميع أنحاء العالم".

وحمل حدث هذا العام شعار "امشِ بقيمتك"، احتفالاً بتمكين المرأة وتعزيز الإدماج والأخوة بينها.