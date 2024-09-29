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نور عريضة: نحنا أذكا من هيك!

موضة وجمال
2024-09-29 | 06:43
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نور عريضة: نحنا أذكا من هيك!
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نور عريضة: نحنا أذكا من هيك!

نشرت عارضت الأزياء اللبنانية نور عريضة في خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر موقع انستغرام صورة لأيدي مجموعة وعليها العلم اللبناني.

وأرفقت نور عريضة الصورة بالجملة التالية: "ما في شي فيه يكسر لبنان غير انو يقلب اللبناني على خيو اللبناني. انشالله نكون أذكا من هيك. ونحنا أذكا من هيك...".

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