نور عريضة: نحنا أذكا من هيك!

نشرت عارضت الأزياء اللبنانية نور عريضة في خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر موقع انستغرام صورة لأيدي مجموعة وعليها العلم اللبناني.وأرفقت نور عريضة الصورة بالجملة التالية: "ما في شي فيه يكسر لبنان غير انو يقلب اللبناني على خيو اللبناني. انشالله نكون أذكا من هيك. ونحنا أذكا من هيك...".