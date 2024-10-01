المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب يعبّر عن حزنه العميق للبنان بكلمات مؤثرة

أعرب المصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب عن أسفه العميق لما يمرّ به لبنان حالياً جرّاء العدوان الإسرائيلي، ضمن مقابلة أجراها مع "عرب وود".

في تصريحاته، عبّر صعب قائلاً: "لقد أعادنا الوضع الحالي في لبنان إلى حقبة كنا نأمل ألّا نعيشها مرة أخرى. ما يحدث في بلدنا مؤلم للغاية."

كما أكّد صعب على حزنه الشديد جراء سقوط الضحايا، خصوصاً من الشباب، ونزوح العائلات، قائلاً: "نحن كلبنانيين وُلدنا في هذه الظروف الصعبة، واليوم بعد أن تقدّم بنا العمر، ما زلنا نشهد نفس المشاهد المأساوية، الأمر الذي يجعل الموقف أكثر صعوبة."

الجدير بالذكر أنّ إيلي صعب قد شارك مؤخراً في أسبوع الموضة في باريس، حيث عرض مجموعته الجديدة لموسمي ربيع وصيف 2025.