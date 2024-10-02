بيلا حديد تعلّق للمرة الأولى على الأحداث في لبنان... ما علاقة هيروشيما؟ (صور)

بيلا حديد تعلّق للمرة الأولى على الأحداث في لبنان... ما علاقة هيروشيما؟ (صور)



خرجت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني بيلا حديد عن صمتها وعلّقت للمرة الأولى على الأحداث المأساوية الحاصلة في لبنان جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مناطق لبنانية عدة.



وأعادت بيلا نشر صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام أظهرت مقارنة بين القصف الذري الذي تعرضت له هيروشيما عام 1945 والقصف الإسرائيلي على لبنان.



وفي "الستوري" التالية، أعادت بيلا نشر مقولة جاء فيها: "لستُ متأكدة ما هو الشيء الأكثر خوفاً. ما يحدث في عالمنا أو الذين يوافقون على ما يحدث في عالمنا".