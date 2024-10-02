الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بيلا حديد تعلّق للمرة الأولى على الأحداث في لبنان... ما علاقة هيروشيما؟ (صور)
موضة وجمال
2024-10-02 | 06:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بيلا حديد تعلّق للمرة الأولى على الأحداث في لبنان... ما علاقة هيروشيما؟ (صور)
بيلا حديد تعلّق للمرة الأولى على الأحداث في لبنان... ما علاقة هيروشيما؟ (صور)
خرجت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني بيلا حديد عن صمتها وعلّقت للمرة الأولى على الأحداث المأساوية الحاصلة في لبنان جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مناطق لبنانية عدة.
وأعادت بيلا نشر صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام أظهرت مقارنة بين القصف الذري الذي تعرضت له هيروشيما عام 1945 والقصف الإسرائيلي على لبنان.
وفي "الستوري" التالية، أعادت بيلا نشر مقولة جاء فيها: "لستُ متأكدة ما هو الشيء الأكثر خوفاً. ما يحدث في عالمنا أو الذين يوافقون على ما يحدث في عالمنا".
آخر الأخبار
موضة وجمال
تعلّق
للمرة
الأولى
الأحداث
لبنان...
علاقة
هيروشيما؟
(صور)
المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب يعبّر عن حزنه العميق للبنان بكلمات مؤثرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-08-30
بعد عام على علاقتهما... جيجي حديد للمرة الأولى مع ابنة حبيبها المشهور (صورة)
موضة وجمال
2024-08-30
بعد عام على علاقتهما... جيجي حديد للمرة الأولى مع ابنة حبيبها المشهور (صورة)
0
أخبار دولية
2024-09-25
للمرة الأولى: صاروخ من لبنان باتجاه تل أبيب... إليكم آخر التطورات من الداخل الإسرائيلي
أخبار دولية
2024-09-25
للمرة الأولى: صاروخ من لبنان باتجاه تل أبيب... إليكم آخر التطورات من الداخل الإسرائيلي
0
آخر الأخبار
2024-09-24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: صواريخ من لبنان تستهدف تل أبيب للمرة الأولى في هذه الحرب
آخر الأخبار
2024-09-24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: صواريخ من لبنان تستهدف تل أبيب للمرة الأولى في هذه الحرب
0
فنّ
2024-09-21
اتفاقيات سرية تُكشف للمرة الأولى حول علاقة براد بيت وحبيبته... ما القصة؟
فنّ
2024-09-21
اتفاقيات سرية تُكشف للمرة الأولى حول علاقة براد بيت وحبيبته... ما القصة؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
11:18
المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب يعبّر عن حزنه العميق للبنان بكلمات مؤثرة
موضة وجمال
11:18
المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب يعبّر عن حزنه العميق للبنان بكلمات مؤثرة
0
موضة وجمال
2024-09-29
نور عريضة: نحنا أذكا من هيك!
موضة وجمال
2024-09-29
نور عريضة: نحنا أذكا من هيك!
0
موضة وجمال
2024-09-26
ملكة جمال لبنان ندى كوسا: بظل الأزمات يلي عم نمر فيها تذكر إنك منك وحدك!
موضة وجمال
2024-09-26
ملكة جمال لبنان ندى كوسا: بظل الأزمات يلي عم نمر فيها تذكر إنك منك وحدك!
0
موضة وجمال
2024-09-26
"ليلة سحرية"... منى زكي تحبس الأنفاس على منصة الأزياء في باريس (فيديو)
موضة وجمال
2024-09-26
"ليلة سحرية"... منى زكي تحبس الأنفاس على منصة الأزياء في باريس (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:27
القناة 12 الإسرائيلية: رصد 20 قذيفة أطلقت من لبنان على منطقتي الجليل الغربيّ والكرايوت شمال حيفا
آخر الأخبار
03:27
القناة 12 الإسرائيلية: رصد 20 قذيفة أطلقت من لبنان على منطقتي الجليل الغربيّ والكرايوت شمال حيفا
0
آخر الأخبار
08:51
إذاعة الجيش الإسرائيلي: قوة من وحدة كوماندوز واجهت مسلحين داخل مبنى في إحدى قرى الجنوب اللبناني وتم استدعاء وحدة الإنقاذ الطبية لتقديم العلاج للجنود في الميدان وخلال عملية الإنقاذ واصل مسلحو حزب الله إطلاق قذائف الهاون وردت القوات بنيران كثيفة
آخر الأخبار
08:51
إذاعة الجيش الإسرائيلي: قوة من وحدة كوماندوز واجهت مسلحين داخل مبنى في إحدى قرى الجنوب اللبناني وتم استدعاء وحدة الإنقاذ الطبية لتقديم العلاج للجنود في الميدان وخلال عملية الإنقاذ واصل مسلحو حزب الله إطلاق قذائف الهاون وردت القوات بنيران كثيفة
0
منوعات
04:10
في اليوم العالمي للاعنف... إليكم علاقة غاندي في اختيار هذا التاريخ: هكذا نحقق "الغايات العادلة والسلام"
منوعات
04:10
في اليوم العالمي للاعنف... إليكم علاقة غاندي في اختيار هذا التاريخ: هكذا نحقق "الغايات العادلة والسلام"
0
آخر الأخبار
07:59
غارتان على مجرى نهر الليطاني طريق الخردلي وبلدة الخيام وقصف للطيية وديرسريان
آخر الأخبار
07:59
غارتان على مجرى نهر الليطاني طريق الخردلي وبلدة الخيام وقصف للطيية وديرسريان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:40
قرارات لمجلس الوزراء مرتبطة بالتعامل مع الحرب
تقارير نشرة الاخبار
08:40
قرارات لمجلس الوزراء مرتبطة بالتعامل مع الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
حالة حركة النزوح على نقطة المصنع باتجاه سوريا
تقارير نشرة الاخبار
07:48
حالة حركة النزوح على نقطة المصنع باتجاه سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:37
غارة جديدة على البقاع الغربي... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:37
غارة جديدة على البقاع الغربي... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:35
النبطية شهدت غارات عنيفة... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:35
النبطية شهدت غارات عنيفة... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:29
أهالي بلدات جنوبية استفاقوا على وقع غارات وقصف إسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
07:29
أهالي بلدات جنوبية استفاقوا على وقع غارات وقصف إسرائيليّ
0
أخبار لبنان
07:02
لصور نصيب من الغارات الإسرائيلية
أخبار لبنان
07:02
لصور نصيب من الغارات الإسرائيلية
0
أخبار لبنان
06:34
هكذا تبدو الصورة من الضاحية الجنوبية بعد سلسلة الغارات
أخبار لبنان
06:34
هكذا تبدو الصورة من الضاحية الجنوبية بعد سلسلة الغارات
0
تقارير نشرة الاخبار
06:24
بعد بيانات حزب الله... هكذا تبدو الصورة في الداخل الاسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
06:24
بعد بيانات حزب الله... هكذا تبدو الصورة في الداخل الاسرائيليّ
0
أخبار لبنان
06:10
بوصعب: لإيجاد مساحة مشتركة تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية بسرعة
أخبار لبنان
06:10
بوصعب: لإيجاد مساحة مشتركة تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية بسرعة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:14
انذار من أدرعي لسكان هذه البلدات الجنوبية...
خبر عاجل
02:14
انذار من أدرعي لسكان هذه البلدات الجنوبية...
2
أخبار لبنان
17:36
الجيش الاسرائيلي ينشر خريطتين وينذر سكان الضاحية تحديدا حي حارة حريك...
أخبار لبنان
17:36
الجيش الاسرائيلي ينشر خريطتين وينذر سكان الضاحية تحديدا حي حارة حريك...
3
خبر عاجل
12:53
فيديو للهجوم الايراني على الاراضي الاسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ في سماء اسرائيل
خبر عاجل
12:53
فيديو للهجوم الايراني على الاراضي الاسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ في سماء اسرائيل
4
خبر عاجل
05:33
معلومات للـLBCI: دخول بعض آليات وجنود الجيش الاسرائيلي الى طريق عام عديسة - كفركلا
خبر عاجل
05:33
معلومات للـLBCI: دخول بعض آليات وجنود الجيش الاسرائيلي الى طريق عام عديسة - كفركلا
5
خبر عاجل
12:10
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا اليوم في غارة جوية في بيروت محمد جعفر قصير قائد الوحدة 4400 في حزب الله المسؤولة عن نقل وسائل قتالية من ايران ووكلائها إلى حزب الله
خبر عاجل
12:10
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا اليوم في غارة جوية في بيروت محمد جعفر قصير قائد الوحدة 4400 في حزب الله المسؤولة عن نقل وسائل قتالية من ايران ووكلائها إلى حزب الله
6
خبر عاجل
14:27
الجيش الاسرائيلي: قتلنا في الضاحية الجنوبية ذو الفقار حناوي قائد "فرقة الإمام الحسين"
خبر عاجل
14:27
الجيش الاسرائيلي: قتلنا في الضاحية الجنوبية ذو الفقار حناوي قائد "فرقة الإمام الحسين"
7
خبر عاجل
01:44
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جنود إسرائيليين في قصف وتبادل لإطلاق النار مع حزب الله قرب الحدود مع لبنان
خبر عاجل
01:44
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جنود إسرائيليين في قصف وتبادل لإطلاق النار مع حزب الله قرب الحدود مع لبنان
8
خبر عاجل
12:04
العلاقات الإعلامية في حزب الله: أفلام العدو عن الأنفاق قديمة
خبر عاجل
12:04
العلاقات الإعلامية في حزب الله: أفلام العدو عن الأنفاق قديمة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More