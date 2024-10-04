ملكة جمال لبنان سابقة في رسالة جديدة: "الحلّ نكفي مساعدات" (فيديو)

عادت ياسمينا زيتون، الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم والشابة اللبنانية، لتوجه رسالة جديدة عبر إنستغرام تحث فيها متابعيها على تقديم الدعم للنازحين في لبنان.

في الفيديو الذي نشرته، علّقت ياسمينا: "نمتلك الكثير من الأفكار والأسئلة، لكن الآن أكثر من أي وقت مضى، يحتاج الناس إلى أفعالنا. دعونا نواصل المضي قدمًا، معًا يمكننا أن نكون الحل. يمكنك التبرع من خلال الرابط الموجود في سيرتي الذاتية!"

يجدر بالذكر أن ياسمينا، التي توجت ملكة جمال لبنان لعام 2022، لم تتوقف عن تقديم المساعدة منذ اندلاع الحرب في لبنان، وتلعب دورًا بارزًا في دعم المتضررين خلال هذه الأزمة.