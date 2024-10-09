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هدى قطان في ذكرى مرور عام على "7 أوكتوبر": لا تتوقفوا عن النشر! (فيديو)

موضة وجمال
2024-10-09 | 05:47
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هدى قطان في ذكرى مرور عام على &quot;7 أوكتوبر&quot;: لا تتوقفوا عن النشر! (فيديو)
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هدى قطان في ذكرى مرور عام على "7 أوكتوبر": لا تتوقفوا عن النشر! (فيديو)

في ذكرى مرور عام على الحرب في غزة، ظهرت سيدة الأعمال الشهيرة وصاحبة علامة "هدى بيوتي" هدى قطّان في فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّرت عن موقفها إزاء المآسي التي تشهدها المنطقة.

وافتتحت هدى الفيديو بقولها: "كيف يمكن لدولة أن ترتكب هذا الكم من الجرائم وتفلت من العقاب؟ الهجمات على فلسطين، غزة، الضفة الغربية، والآن في لبنان... إنه لأمر محبط أن نرى هذا الظلم المستمر."

وتابعت: "اليوم يصادف مرور عام على الهجمات الوحشية والإبادة الجماعية على فلسطين، لكن الحقيقة أن هذا العنف مستمر منذ 76 عامًا... إسرائيل دولة عنصرية، طاغية واستعمارية."

وشجّعت متابعيها على الاستمرار في نشر المعلومات والتوعية، قائلة: "لا تتوقفوا عن النشر. لا تتوقفوا عن التعلم!"

ومن المعروف أن هدى، التي تعود أصولها إلى العراق، دائمًا ما أبدت تضامنها مع القضية الفلسطينية. ونشرت صورة تجمعها بزوجها مرتديين ملابس مستوحاة من الكوفية الفلسطينية، تأكيدًا على دعمها المستمر.

 

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