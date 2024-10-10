مؤثرة عربية تعلن إصابتها بالسرطان... وهذه رسالتها (فيديو)

أعلنت المؤثرة العربية في عالم الموضة والجمال، شيماء صبري، عن إصابتها بسرطان الثدي عبر حسابها على إنستغرام خلال الأيام الماضية.

وقد شاركت جمهورها سلسلة من الصور والفيديوهات أواخر شهر أيلول، ظهرت فيها بدون شعر، كاشفةً عن تفاصيل رحلتها مع المرض.

في مقابلة حديثة عبر منصة "بلينكس" العربية، أوضحت شيماء أنه تم تشخيص حالتها قبل شهرين، وتحدثت بصراحة عن تجربتها النفسية وثقتها بنفسها رغم التحديات.

ومع حلول شهر تشرين الأول، الذي يُخصص عالميًا للتوعية بسرطان الثدي، تُوجه رسالة لجميع النساء بأهمية عدم التهاون وإجراء الفحوصات الدورية للحفاظ على صحتهن.