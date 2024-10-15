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هدى ومنى قطان تتبرعان بنصف مليون دولار تتضامناً مع اللبنانيين والفلسطينيين

موضة وجمال
2024-10-15 | 12:10
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هدى ومنى قطان تتبرعان بنصف مليون دولار تتضامناً مع اللبنانيين والفلسطينيين
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هدى ومنى قطان تتبرعان بنصف مليون دولار تتضامناً مع اللبنانيين والفلسطينيين

بينما تستمر فلسطين ولبنان في مواجهة الظلم والخسائر الفادحة، اختارت العديد من الشخصيات العامة والمؤثرة أن تقدم دعمها. ومن بين هؤلاء، الأختان هدى ومنى قطان، مؤسستا علامتي "هدى بيوتي" و"كيالي".

مؤخرًا، عبرت الأختان عن تضامنهما مع الشعبين الفلسطيني واللبناني من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وأعلنتا عن تبرعهما بمبلغ 500 ألف دولار أميركي (ما يعادل 1.8 مليون درهم إماراتي) لدعم المتضررين من النزاع.

وأكدتا أن هذا التبرع سيوجه إلى منظمات إنسانية مثل "أطباء بلا حدود" و"الصليب الأحمر اللبناني"، وهاتان الجهتان تعملان على توفير الرعاية الطبية الأساسية والإغاثة الإنسانية في مناطق النزاع.

وأشارت الأختان قطان إلى أهمية التعاون والتعاطف في مثل هذه الأوقات الصعبة، قائلتين: "نحن نؤمن أن التعاطف والوحدة هما السبيل للتغلب على الأزمات والدفاع عن الإنسانية".

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