بعد وصولها إلى المكسيك... ندى كوسا ترتدي وشاح "لبنان" في حفل لتذكار الموتى (فيديو)

شاركت ملكة جمال لبنان ندى كوسا في حفل Día de los Muertos، وهو احتفال تقليدي مكسيكي يُعرف بعيد الموتى ويُخصص للأطفال. يعتبر هذا الحدث الأول لها منذ وصولها إلى المكسيك، حيث مثلت لبنان بإطلالتين مميزتين على منصة الأزياء إلى جانب مشاركات "ملكة جمال الكون 2024".

في حديث خاص، قالت ندى: "كان عرض الأزياء ضخماً، بمشاركة 60 مصمم أزياء، حيث ارتديت فستاناً باللون الأحمر مع قطعة رأس مميزة وسرنا بها على الممشى. كان الحفل يضم فرقاً موسيقية وحضوراً جماهيرياً ممن اشتروا التذاكر للمشاهدة."

لاحقاً، ظهرت ندى بفستان زهري جذاب، لكن لم يُسمح بالتفاعل المباشر مع الحاضرين. وقد أشرف على إطلالتها منسق الأزياء ستيفن صفير، والفستان من تصميم ألين الصباغ.