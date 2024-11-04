من المكسيك... تحية من ندى كوسا ومشتركات ملكة جمال الكون إلى لبنان وشعبه (فيديو)

نشرت ملكة جمال لبنان ندى كوسا مقطع فيديو عبر حسابها على إكس ظهرت فيه إلى جانب المشتركات في مسابقة ملكة جمال الكون 2024 أثناء توجيههنِّ تحية إلى لبنان وشعبه.

وظهرت كوسا إلى جانب المشتركات وهنّ يقلنَ معاً: "مرحبا لبنان"، وأرفقت المقطع لاحقاً بعبارة: "أحبك يا لبنان".

والجدير ذكره أن كوسا غادرت إلى المكسيك الأسبوع الفائت لتمثيل لبنان في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها شعبه في مسابقة ملكة جمال الكون 2024، وبدأت مسيرتها في المسابقة من خلال مشاركتها في احتفال تقليدي يعرف بعيد الموتى ويحمل اسم Día de los Muertos.