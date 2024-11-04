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قبيل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون... ندى كوسا توجه رسالة أمل إلى اللبنانيين (فيديو)

موضة وجمال
2024-11-04 | 09:30
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قبيل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون... ندى كوسا توجه رسالة أمل إلى اللبنانيين (فيديو)
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قبيل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون... ندى كوسا توجه رسالة أمل إلى اللبنانيين (فيديو)

قبيل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون... ندى كوسا توجه رسالة أمل إلى اللبنانيين (فيديو)

وجهت ملكة جمال لبنان ندى كوسا رسالة أمل إلى اللبنانيين قبيل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون 2024 التي ستقام في المكسيك لتمثيل لبنان عالمياً في ظل التطورات الخطيرة التي تعصف به وبشعبه.

وقالت ندى في رسالتها: "أقول للبنانيين أن هذا الظرف صعب علينا جميعاً ولكن هذه ليست المرة الأولى التي نمر فيها بظروف مماثلة ونعود في كل مرة للوقوف مجدداً وتخطي كل الظروف".

وتابعت: "من خلال مشاركتي في مسابقة ملكة جمال الكون أريد أن أحمل الأمل وأرفع اسم لبنان وأظهر للناس أننا شعب جبار ونستطيع الوصول ولا شيء يهزمنا".

 

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