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ياسمينا زيتون عن لبنان: أجمل بلد في العالم كله
موضة وجمال
2024-11-05 | 11:03
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ياسمينا زيتون عن لبنان: أجمل بلد في العالم كله
ياسمينا زيتون عن لبنان: أجمل بلد في العالم كله
عبرت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون عن حبها للبنان في ظل الظروف المأساوية التي تعصف به من خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام.
ونشرت زيتون مقطع فيديو أظهر لقطة للعاصمة اللبنانية بيروت من نافذة الطائرة وكتبت: "أجمل بلد في العالم كله".
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