فيديو يجمع ندى كوسا بأوّل ملكة جمال تُمثّل دولة الإمارات (فيديو)

اجتمعَت ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا بأول ملكة جمال تمثل الإمارات العربية المتحدة، إميليا دوبريفا، في فيديو عفوي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ندى مرتدية ملابس جينز، بينما تألقت إميليا بفستان أحمر لافت.

واللافت أن إميليا دوبريفا تُعتبر أول ممثلة للإمارات في مسابقة ملكة جمال الكون، رغم أصولها الكوسوفية-الصربية. ونشأت في دبي حيث بنت حياتها وأصبحت جزءًا من المجتمع، وهي الآن زوجة وأم لثلاثة أطفال.