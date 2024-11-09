نور عريضة: لا مكان مثل بيروت

مرة جديدة، عبّرت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة عن حبها الكبير لبلدها.ونشرت نور عريضة عبر خاصية القصص القصيرة على منصة انستغرام صورة متداولة للافتة معلقة على جدار.وكُتب على اللافتة: "يمكنك أن تسافر حول العالم، أن تشاهد ما يحصل من بعيد، ويمكنك أن تبقى وتشتم الوضع الحالي، أن ترحل وتعود، أن تكرهها، أن تحبها، لكن الحقيقة هي: لا مكان مثل بيروت... لا مكان مثل البيت".