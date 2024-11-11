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"هالشهر كان صعب جدًا عليي"... نادين ويلسون نجيم: ما في لبنان إذا نحنا مش فيه

موضة وجمال
2024-11-11 | 06:45
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&quot;هالشهر كان صعب جدًا عليي&quot;... نادين ويلسون نجيم: ما في لبنان إذا نحنا مش فيه
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"هالشهر كان صعب جدًا عليي"... نادين ويلسون نجيم: ما في لبنان إذا نحنا مش فيه

كتبت ملكة جمال لبنان السابقة نادين ويلسون نجيم في حسابها عبر منصة إكس، منشورا عبرت من خلاله عن تأثرها الشديد بالوضع الحالي في لبنان.

وجاء في المنشور: "هالشهر كان صعب جدًا عليي كلبنانية. ممكن الواحد يقول… لأ، لازم يقول: هيدا أكتر بكتير من اللي فينا نتحملو... حروب، انفجارات، ثورات، انهيار اقتصادي، حرائق، خطف، تدمير منهجي من كل الجهات.... الشي الطبيعي الوحيد اللي ممكن الواحد يعملو هو إنه يفل ويترك... يمكن القلق بيخف... يمكن الليالي بترجع هادية.... يمكن حياتنا بترجع تبلش من أول وجديد.... يمكن الخوف بيوقف.... يمكن المصاري بترجع.... يمكن نقدر نسمي مطرح تاني…بيت... ومع هيك، منبقى.".

وتابعت نادين ويلسون نجيم: "مجانين؟ فاقدين المنطق؟... سميها شو ما بدك. أنا بسميها حب. إيمان. أمل.... إذا هيدا ما بيعرِّف كلمة أمل، ما بعرف شو بيعرّفها.... عندي أمل إنه أيام أحسن جايين. مش عم بحلم بأوهام، بل إيمان قوي إنه هيدي آخر مرحلة، آخر فصل، آخر طلعة قبل ما نوصل للعالم اللي دايمًا حلمنا فيه. وبدي كون جزء من هيدا الشي كتير. بدي كون جزء من لبنان تبعي.".

وختمت: "بالصحة والمرض، بالمرّة والفرح، بالغنى وبالفقر، لأنه ما في سلام إذا البيت مش بسلام. ما في بيت إذا هون مش بيت. ما في غنى إذا العيلة مش موجودة. ما في راحة إذا مش بفرشتك. ما في لبنان إذا نحنا مش فيه."

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