"هالشهر كان صعب جدًا عليي"... نادين ويلسون نجيم: ما في لبنان إذا نحنا مش فيه

هالشهر كان صعب جدًا عليي كلبنانية.
ممكن الواحد يقول… لأ، لازم يقول: هيدا أكتر بكتير من اللي فينا نتحملو.
حروب، انفجارات، ثورات، انهيار اقتصادي، حرائق، خطف، تدمير منهجي من كل الجهات.
الشي الطبيعي الوحيد اللي ممكن الواحد يعملو هو إنه يفل ويترك.
يمكن القلق بيخف.
يمكن الليالي بترجع…
— Nadine Welson Njeim (@nadinewnjeim) November 11, 2024
هالشهر كان صعب جدًا عليي كلبنانية.
ممكن الواحد يقول… لأ، لازم يقول: هيدا أكتر بكتير من اللي فينا نتحملو.
حروب، انفجارات، ثورات، انهيار اقتصادي، حرائق، خطف، تدمير منهجي من كل الجهات.
الشي الطبيعي الوحيد اللي ممكن الواحد يعملو هو إنه يفل ويترك.
يمكن القلق بيخف.
يمكن الليالي بترجع…