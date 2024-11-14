بعد الفيديو الذي أثار غضب اللبنانيين... عناق ومصالحة بين ندى كوسا ورئيسة ملكة جمال الكون (فيديو)

بعد الفيديو المثير للجدل حول تصريحات رائد الأعمال ومقدم البرامج الكوبي-الفنزويلي أوسميل سوسا عن لبنان، يبدو أن العلاقة بين المديرة التنفيذية لمسابقة ملكة جمال الكون، آن جاكراجوتاتيب، وملكة جمال الكون لبنان 2024، ندى كوسا، قد استعادت توازنها.

في لحظة مؤثرة خلال جلسة تصوير جماعية، اقتربت ندى لمصافحة آن. وما إن أدركت آن أن ندى تقف أمامها، حتى ابتسمت بحرارة وعانقتها عناقاً طويلاً يحمل في طياته الودّ. تبادلتا حديثاً ودياً قصيراً، قبل أن تقوم آن بجذب ندى بالقرب منها لالتقاط صورة إضافية، مما أبرز دفء اللحظة وأهميتها.

ويُذكر أن الفيديو الّذي انتشر في الأسابيع الفائتة قد انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ما أثار غضب اللبنانيين بسبب ردّ الفعل الّذي صدر من آن وأوسميل تجاه ندى خلال بث مباشر على الإنترنت.