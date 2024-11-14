إيلي صعب يبهر العالم بعرض أزياء استثنائي يعكس فخر لبنان وإبداعه (صور)

تمكن مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب من تحقيق إنجاز جديد في عالم الموضة، حيث أبهر الحضور بعرض أزياء استثنائي تحت عنوان "ألف ليلة وليلة" أقيم في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض.

الحدث، الذي أُقيم بحضور رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، جمع نخبة من النجوم العالميين، حيث تألق على منصته العديد من الأسماء اللامعة في عالم الفن والموسيقى.

وتضمن العرض الفاخر سلسلة من العروض الفنية التي قدمها أشهر النجوم العالميين، من بينهم جينيفر لوبيز، كاميلا كابيلو، سيلين ديون، عمر دياب، ونانسي عجرم.

كما شهد الحدث حضور مجموعة من الشخصيات البارزة من لبنان والعالم، بينهم سيرين عبدالنور، الممثلة التركية هاندا آرتشل، عارضة الأزياء العالمية روزي هانتيغتون، والممثلة كيللي روذرفولد.

وتألق الحضور اللبناني بحضور النجمة إليسا، ملكة جمال قارة آسيا ياسمينا زيتون، ماريتا الحلاني وزوجها، وسام بريدي وزوجته ريم السعيدي، دانييلا رحمة، نادين نجيم، ورزان جمال إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة التي أضافت إلى الحدث سحراً خاصاً.