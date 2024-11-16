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مع انطلاق العد العكسي لمسابقة ملكة جمال الكون... علم لبنان يرافق ندى كوسا (صورة)

موضة وجمال
2024-11-16 | 12:12
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مع انطلاق العد العكسي لمسابقة ملكة جمال الكون... علم لبنان يرافق ندى كوسا (صورة)
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مع انطلاق العد العكسي لمسابقة ملكة جمال الكون... علم لبنان يرافق ندى كوسا (صورة)

مع انطلاق العد العكسي لمسابقة ملكة جمال الكون... علم لبنان يرافق ندى كوسا (صورة)

نشرت ملكة جمال لبنان ندى كوسا في حسابها عبر موقع انستغرام صورة لها قبيل المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون 2024.

وفي التفاصيل، شاركت ندى كوسا صورة عفوية لها وهي تمسك بالعلم اللبناني وذلك بالتزامن مع انطلاق العد العكسي لحفل انتخاب ملكة جمال الكون الذي سيُقام فجر غد الأحد.

ويُذكر أن ندى كوسا تستعد لتمثيل وطنها لبنان عالمياً في ظل الظروف والأحداث المأساوية التي تعصف به وبشعبه في مسابقة ملكة جمال الكون 2024.
 

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