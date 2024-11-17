ملكة جمال الكون لعام 2024... من الدنمارك! (صور)

فازت الحسناء الدنماركيةVictoria Kjaer بلقب ملكة جمال الكون لعام 2024 في النسخة الثالثة والسبعين التي أُقيمت في المكسيك.

بعد تأهل 30 مشتركة في القسم الأول من حفل ملكة جمال الكون لعام 2024، اشتدت المنافسة بين المشاركات اللواتي قدمن أداءً مميزًا على المسرح. تمكنت كل من الدنمارك ونيجيريا من حجز مكان في قائمة أفضل 16 مشتركة، ثم التأهل إلى المرحلة النهائية ضمن أفضل خمس مرشحات. وفي النهاية، نجحت فيكتوريا في خطف اللقب وإحراز التاج العالمي، بينما حلّت نيجيريا وصيفةً أولى لها.

الصفحة الرسمية للمسابقة وثقت هذه اللحظات التاريخية بنشر صور مؤثرة من لحظة التتويج.