لحظة تتويج ملكة جمال الكون لعام 2024 (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الفائتة لحظة تتويج الدنماركية فيكتوريا كجير ثيلفيج بلقب ملكة جمال الكون لعام 2024، لتصبح بذلك أول دنماركية تفوز بالمسابقة في نسختها الـ73 التي أُقيمت في المكسيك. وتنافست فيكتوريا في المرحلة النهائية مع ملكة جمال نيجيريا التي حلت وصيفة أولى.

وقد أظهرت لحظة التتويج مشاعر قوية من فيكتوريا التي عجزت عن تمالك نفسها على المسرح عند إعلان اسمها من شدّة التأثر.

شاهدوا لحظة تتويج ملكة جمال الكون لعام 2024 بنسخته الـ73 في الفيديو أدناه.