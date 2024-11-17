للمرة الأولى... مصر تدخل التاريخ في مسابقة ملكة جمال الكون 2024 (صور)

للمرة الأولى منذ 73 عامًا في تاريخ مسابقة ملكة جمال الكون، حققت ملكة جمال مصر لوجينا صلاح إنجازًا بارزًا بتأهلها إلى قائمة أفضل 30 مشتركة بعد وصولها إلى نصف نهائيات المسابقة.

حظيت لوجينا بإشادة واسعة من الجمهور العربي، الذي عبّر عن فخره بهذا الإنجاز، خاصة أنها واجهت تحديات شخصية مرتبطة بإصابتها بمرض البهاق، الذي لم يمنعها من الظهور بكل ثقة وتألق.

كما لفتت الأنظار بإطلالتها المميزة التي ارتدت خلالها زيًّا فرعونيًا يعكس الهوية الثقافية المصرية، ما أثار إعجاب الجمهور العالمي وأبرز تراث مصر الغني على المسرح الدولي.