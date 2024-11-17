مايا أبو الحسن تستذكر تجربتها في ملكة جمال الكون: وهذه رسالتها للوطن وندى كوسا (صور)

استرجعت الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان 2022، مايا أبو الحسن، ذكرياتها من مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023 من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام.

في هذا المنشور، الذي تضمن صورًا ومقاطع فيديو توثق لحظات من رحلتها، عبّرت مايا عن امتنانها وفخرها بتمثيل لبنان في هذا الحدث العالمي.

وكتبت مايا في تعليقها: "قبل عام، كان لي شرف تمثيل لبنان على مسرح ملكة جمال الكون. هذه اللحظة ملأتني بالفخر والامتنان. وبينما أستعيد هذه الذكريات، يظل قلبي مع وطني الحبيب، آملاً بمستقبل أفضل وأيام أكثر إشراقًا."

كما وجّهت رسالة دعم إلى ملكة جمال لبنان الحالية ندى كوسا قائلة: "إلى ملكة جمال الكون لبنان الجديدة ندى كوسا، أتمنى لك كل النجاح في العالم. كوني متألقة واحملي آمال أمتنا بثقة وقوة."