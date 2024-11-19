فوز فيكتوريا ثيلفيغ بلقب ملكة جمال الكون 2024 يثير الجدل... دونالد ترامب الابن وماسك يعلقان وهذا ما قالاه!

فازت الدنماركية فيكتوريا ثيلفيغ بلقب "ملكة جمال الكون 2024" في نسختها الـ73، في خلال الحفل الذي استضافته مدينة مكسيكو في المكسيك.



وأثار فوز ثيلفيغ جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد علق دونالد ترامب الابن على إكس، قائلًا: "يحقّ للنساء الجذابات الفوز بمسابقات ملكات الجمال مرة أخرى. لقد عدنا!، في تصريح ضد المتحولين جنسياً أثار موجة من التفاعل.



أما الملياردير إيلون ماسك، فقد شارك صورة ساخرة مضمونها: "الإنترنت في صدمة بعد فوز أنثى بيولوجية جذابة بوزن صحي بمسابقة ملكة جمال الكون".