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نادين نسيب نجيم تُعايد الوطن بالجمال والتراث في عيد الاستقلال (صورة)

موضة وجمال
2024-11-22 | 07:31
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نادين نسيب نجيم تُعايد الوطن بالجمال والتراث في عيد الاستقلال (صورة)
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نادين نسيب نجيم تُعايد الوطن بالجمال والتراث في عيد الاستقلال (صورة)

اختارت الممثلة اللبنانية وملكة جمال لبنان السابقة نادين نسيب نجيم أن تُعبّر عن حبها للبنان في عيد الاستقلال الـ81 بطريقة مبتكرة ومليئة بالجمال، تعكس أصالة الوطن وتراثه.

وقامت نادين بإعادة نشر صورة عبر صفحة علامتها التجارية "Nadine Njeim Beauty"، حيث دمجت في تصميمها عناصر ترمز إلى هوية لبنان وتاريخه. الصورة عبارة عن مجسم لجريدة تحمل عنوان "استقلال لبنان".

وتتضمن الجريدة العبارة التالية: "منذ 22 تشرين الثاني 1943، الجمال في التراث، يضيء نحو أيام أفضل."

وتزينت الجريدة برموز تعكس جمال الوطن وروحه، من بينها صور للسيدتين الراحلتين صباح وفيروز، القهوة اللبنانية، والعلم اللبناني، بالإضافة إلى لمسات من التراث الأصيل الذي يُعيد إلى الأذهان جمال الأيام الماضية.

بهذه المبادرة، جمعت نادين بين الفن والجمال والتراث، في رسالة ملؤها الفخر والوفاء لوطن يحتفل باستقلاله رغم كل ما يمر به.

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