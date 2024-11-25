جويل ماردينيان توثق حبها للبنان بوشم للأرزة اللبنانية (فيديو)

نشرت خبيرة الجمال والموضة والمؤثرة جويل ماردينيان مقطع فيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّقت فيه لحظة تلقيها وشماً جديداً على يدها يمثّل الأرزة اللبنانية، رمز الوطن والانتماء.

في الفيديو، تحدّثت ماردينيان عن حبّها الكبير للبنان، واستعادت ذكريات طفولتها التي تركت أثراً عميقاً في قلبها. وأوضحت أنها لطالما رغبت في توثيق ارتباطها بوطنها وأرزه الشامخ بطريقة مميزة ودائمة، مشيرة إلى أن الوشم يُعتبر تعبيراً شخصياً عن مشاعرها تجاه بلدها.

خطوة ماردينيان لاقت تفاعلاً كبيراً من متابعيها الذين عبّروا عن إعجابهم بمبادرتها، معتبرين أنها رسالة حب ووفاء للبنان رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.