بكلمات محمود درويش... ياسمينا زيتون تنقل وجع الحرب (صورة)

شاركت ياسمينا زيتون، ملكة جمال لبنان 2022 وملكة جمال قارة آسيا، متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام بمقطع مؤثر من أقوال الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش عن الحرب، في ظل أجواء المباحثات حول اتفاقية وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

المقولة التي نشرتها زيتون تقول:

"ستنتهي الحرب ويتصافح القادة وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد، وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب، وأولئك الأطفال ينتظرون والدهم البطل. لا أعلم من باع الوطن! ولكنني رأيتُ من دفع الثمن."

رسالة ياسمينا جاءت لتسلط الضوء على الوجه الإنساني للحرب، معبّرة عن واقعٍ مؤلمٍ تعيشه الكثير من العائلات اللبنانية والعربية.