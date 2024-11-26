ريم السعيدي: لبنان يحتاج مساعدتنا

ريم السعيدي: لبنان يحتاج مساعدتنا



نشرت عارضة الأزياء التونسيّة ريم السعيدي مقطع فيديو متداول لرابط تقديم المساعدات الإماراتية إلى لبنان عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر منصة انستغرام.



وكتبت ريم السعيدي على الصورة: "لبنان يحتاج مساعدتنا".