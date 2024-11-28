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تساقط الشعر أثناء الاستحمام... دراسة صادمة تحذر: السبب قد يكون عدوى شائعة وهذه التفاصيل!
موضة وجمال
2024-11-28 | 05:44
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تساقط الشعر أثناء الاستحمام... دراسة صادمة تحذر: السبب قد يكون عدوى شائعة وهذه التفاصيل!
حذر أطباء الجلد من أن فطريات الجلد التي يمكن أن تنتشر عبر الأمشاط أو المناشف غير المعقمة جيدًا في صالونات الحلاقة "القذرة" يمكن أن تسبب تساقط الشعر بشكل دائم.
ويُقال إن حالات سعفة الرأس، التي تنتشر من خلال ملامسة الجلد للجلد، في تزايد، وفقًا لتقارير حديثة من الحلاقين في المملكة المتحدة، الذين يقولون إنهم يرون علامات واضحة على رؤوس العملاء.
وتشمل العلامات الشائعة للعدوى الفطرية الحكة، وظهور منطقة متقشرة على شكل حلقة، وانتشار النتوءات التي يتراوح لونها من الأحمر على الجلد الأبيض إلى المحمر أو البني أو الرمادي على الجلد الأسود، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
لكن الخبراء حذروا الآن من أعراض أخرى أقل شهرة للعدوى: تساقط الشعر، الناجم عن الشعر المصاب الذي يكون هشًا وينكسر بسهولة.
وحذرت إحدى أطباء الأمراض الجلدية من المشكلة وهي الدكتورة إيما أموافو، التي تتخذ من لندن مقراً لها.
وأخبرت متابعيها البالغ عددهم 21000 متابع على TikTok: "في بعض الأحيان يمكن أن تتطور العدوى إلى تورم مؤلم يسمى كيريون تينيا كابيتس".
وتابعت: "عادةً ما يحتاج تينيا كابيتس إلى العلاج بالأدوية عن طريق الفم، والكريمات ليست فعالة... ومن المهم أن يبدأ العلاج في الوقت المناسب، لأنه بخلاف ذلك يمكن أن يتحول تساقط الشعر إلى ندبات، ومن ثم يمكن أن يكون دائمًا".
كما حذرت من أن سعفة الرأس يمكن أن تنتقل بين البشر والحيوانات، ونصحت: "لذا إذا تم تشخيص إصابة أي شخص في منزلك بسعفة الرأس، فتأكد من أن أي مخالطين لا يعانون منها أيضًا".
وتحتاج الحالة إلى علاج بأدوية مضادة للفطريات عن طريق الفم، والتي يتم الحصول عليها بوصفة طبية، وشامبو مضاد للفطريات، والذي يتوفر بدون وصفة طبية من الصيدلية.
ويحث الخبراء الناس على تجنب مشاركة فرش الشعر والأمشاط والقبعات والمناشف وأغطية الوسائد مع أشخاص آخرين إذا كنت تعاني من عدوى سعفة الرأس.
ونظرًا لأن الفطريات يمكن أن تعيش على فرش الشعر والإكسسوارات، ينصح الأطباء بتنظيف هذه العناصر أو شراء أخرى جديدة لتجنب تكرار العدوى، وتجنب زيارة مصففي الشعر أو الحلاقين حتى تختفي العدوى.
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