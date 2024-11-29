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تخلصي من تجاعيد الوجه بطريقة فعالة مع هذا القناع السحري!

موضة وجمال
2024-11-29 | 10:50
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تخلصي من تجاعيد الوجه بطريقة فعالة مع هذا القناع السحري!
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تخلصي من تجاعيد الوجه بطريقة فعالة مع هذا القناع السحري!

تخلصي من تجاعيد الوجه بطريقة فعالة مع هذا القناع السحري!

كشفت خبيرة تجميل تُدعى فيبا غامبير عن وصفة سحرية تساعد في التخلص من تجاعيد الوجه بطريقة فعالة.

وقالت غامبير إن قناع الوجه الخاص بها والمكون من 3 مكونات فقط  يتميز بفعاليته ويجعل البشرة تبدو ناعمة ورطبة.

ولفتت غامبير إلى أن المكون الأول المستخدم لصنع هذا القناع هو الحليب الذي يحتوي على حمض اللاكتيك لتقشير البشرة بلطف.

وتستخدم غامبير أيضاً مسحوق دقيق الذرة الذي يعطي القناع قوامه الكريمي بالإضافة إلى زيت الزيتون بسبب خصائصه المرطبة.

وأوصت غامبير بوضع القناع بالتساوي على الوجه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

وأكدت غامبير أن القناع المذكور يساعد على تقشير البشرة وتفتيحها بالإضافة إلى تنعيم وإزالة الخطوط الدقيقة.

المصدر
 

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