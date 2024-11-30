أسبوع لندن للموضة يحظر جلود الحيوانات "الغريبة" في عروضه

أعلن أحد مسؤولي مجلس الأزياء البريطاني الجمعة أن أسبوع لندن للموضة قرر منع إقامة أية عروض فيه لملابس مصنوعة من جلود الحيوانات المعروفة بـ"الغريبة" أو "المستقدمة" exotic.

وباتت لندن بذلك أول عاصمة أزياء كبرى تفرض مثل هذا الحظر.

وكتب رئيس قسم السياسات والمشاركة في "لندن فاشن ويك" ديفيد ليه بمبرتون في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "لينكد إن": "لن نتيح من الآن فصاعدا إقامة عروض لشركات تستخدم فراء حقيقيا أو جلودا غريبة في مجموعاتها، ونطلب من المصممين احترام هذه الشروط" إذا كانوا يرغبون في المشاركة في أسبوع الموضة اللندني.

ودأب الناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الحيوان على انتقاد استخدام دور الأزياء فراء وجلود الحيوانات الغريبة، كالتماسيح والثعابين.

ويغيب الفراء الحقيقي أصلا عن عروض الأزياء في لندن منذ عام 2018.

وأشادت جمعية حقوق الحيوان "بيتا" عبر شبكة "إكس" بالقرار، واصفة إياه بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام"، ودعت أسبوعَي باريس وميلانو للموضة إلى أن يحذُوا حذو نظيرهما اللندني.

وخلال أسبوع باريس للموضة في نهاية أيلول، عطّل نشطاء من هذه المنظمة عرض أزياء لدار "إيرميس" لوقت وجيز رافعين لافتات ضد استخدام الجلود الغريبة.

وأشار ديفيد ليه بيمبرتون إلى أن مجلس الأزياء البريطاني يدرس في الوقت الراهن "نهجه في ما يتعلق بالريش".

وأوضح أن هذه المراجعة تندرج "ضمن السياق الأوسع المتمثل في طريقة تعاطي قطاع الأزياء مع المخاوف البيئية والاجتماعية".

وكالة فرانس برس