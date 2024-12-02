وداعاً للتجاعيد... خطوة بسيطة تضمن الحصول على بشرة شابة ونضرة!

نصحت خبيرة التجميل كارينا وولف النساء اللواتي يرغبن بالحصول على مظهر أصغر سناً بترطيب البشرة بشكل عميق.وأوصت وولف التي استوحت هذه النصيحة من خبيرة التجميل الشهيرة أنجيلا كاليا باستخدام قناع مرطب لمدة 10 دقائق.وبدورها، شددت خبيرة التجميل كيت ستومبرغ على أهمية الابتعاد عن المكياج الثقيل الذي قد يساهم في زيادة التجاعيد.واقترح المتخصصون في هذا المجال اختيار كريم أساس سائل متوسط التغطية يعتمد على السيليكون "لخلق وهم البشرة المتوهجة".