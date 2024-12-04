أيقونة الموضة دوناتيللا فيرساتشي تصدم الجميع بملامح جديدة... شاهدوا كيف بدت في شبابها (صور)

أثارت مصممة الأزياء الإيطالية الشهيرة، دوناتيلا فيرساتشي، البالغة من العمر 69 عامًا، إعجاب جمهورها بتحول لافت في مظهرها، حيث بدت أصغر سنًا من أي وقت مضى خلال حضورها العرض الأول للمسرحية الموسيقية The Devil Wears Prada في لندن ليل الأحد.

ووفق موقع "ديلي ميل"، ظهرت دوناتيلا، شقيقة الراحل جياني فيرساتشي مؤسس دار الأزياء الفاخرة Versace، بوجه مشدود وجذاب أمام عدسات الكاميرات، مما دفع العديد من المعجبين إلى المزاح بشأن احتمال استعانتها بـ"طبيب ليندسي لوهان"، في إشارة إلى الممثلة الشهيرة التي خضعت مؤخرًا لتحول جمالي كبير.

ليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها سيدة الأعمال، المعروفة بشعرها الأشقر البلاتيني ورموشها الكثيفة، الشائعات حول خضوعها لعمليات تجميل بسبب التغيرات اللافتة في إطلالاتها. ومع ذلك، لا تزال دوناتيلا رمزًا للأناقة والجمال في عالم الموضة العالمي.

دوناتيلا فيرساتشي قبل وبعد: