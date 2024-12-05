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بالنسياغا تُحدث ضجة بإطلاق حذاء وُصف "بالأكثر غرابة" حتى الآن! (صور)

موضة وجمال
2024-12-05 | 11:32
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بالنسياغا تُحدث ضجة بإطلاق حذاء وُصف &quot;بالأكثر غرابة&quot; حتى الآن! (صور)
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بالنسياغا تُحدث ضجة بإطلاق حذاء وُصف "بالأكثر غرابة" حتى الآن! (صور)

أذهلت دار الأزياء الشهيرة "بالنسياغا" عالم الموضة بإطلاقها أحدث ابتكاراتها في الأحذية ضمن مجموعة خريف 2025، حيث كشفت عن حذاء جديد يحمل اسم "ذا زيرو" (The Zero)، يوصف بأنه الأكثر غرابة في تصميماته حتى الآن.

هذا الحذاء الفريد مصنوع بالكامل من مادةEVA Foam  ويجسد مفهوم البساطة في تصميم الأحذية. الحذاء مكشوف بالكامل تقريبًا، حيث يُثبّت القدم من خلال غطاء للكعب والإصبع الكبير فقط، مما يمنح مرتديه شعورًا مشابهًا تمامًا للمشي حافي القدمين.

ويأتي الحذاء بألوان متعددة تشمل الأسود، البني، الأبيض، والبيج، ما يضيف تنوعًا يلائم مختلف الأذواق. وبينما تُعرف بالنسياغا بأسعارها الباهظة، يتوقع أن يكون "ذا زيرو" منتجًا فاخرًا يستهدف عشاق الموضة الذين يبحثون عن التفرد.

وقد أثار الحذاء الجديد ردود فعل متباينة عبر الإنترنت؛ إذ وجد بعض عشاق الموضة هذا التصميم غريبًا ومثيرًا للاهتمام، بينما أبدى آخرون استعدادهم لتجربته بغض النظر عن غرابته.

 

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