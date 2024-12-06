اجتازا 4300 كيلومتراً من فرنسا إلى بيروت... ندى كوسا تكرّم "أبطال من لبنان" (صور)

في خطوة تحمل كل معاني العزيمة والإصرار، تمكن المغامران اللبنانيان @leadventurous و@ralphalkhoury من اجتياز 4300 كيلومتراً من فرنسا إلى بيروت خلال 40 يومًا، ليثبتا أن القلوب اللبنانية، حين تصمم على هدف، قادرة على تحقيق المستحيل.

رحلة تحمل أبعادًا رياضية، إنسانية ووطنية، حيث كانت محط الأنظار والإعجاب. وقد أتيحت لملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا، فرصة لقاء هذين البطلين المميزين، والتعرف عن قرب على تفاصيل مغامرتهما التي أصبحت مصدر إلهام للشباب اللبناني.

لم تقتصر المناسبة على اللقاء فقط، بل تخللتها لحظة تقدير خاصة، حيث قدمت ندى كوسا درعاً تكريمياً للمغامرين باسم كل من مركز الشباب والثقافة زوق مكايل (MJC Zouk Mikael) وجمعية باربرا نصار (Barbara Nassar Association)، عرفاناً بجهودهما المميزة ودعمهما لمثل هذه المبادرات الاستثنائية.

تجسد هذه الرحلة روح اللبناني المبدع والمثابر، وتعيد الأمل في قدرة الشباب على تجاوز التحديات مهما كانت صعبة، مع الإيمان بأن الوطن يستحق مثل هذه التضحيات.