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خطوة لافتة من نور عريضة تجاه النساء والأطفال النازحين الذين فقدوا منازلهم في الحرب الأخيرة على لبنان
موضة وجمال
2024-12-07 | 11:08
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خطوة لافتة من نور عريضة تجاه النساء والأطفال النازحين الذين فقدوا منازلهم في الحرب الأخيرة على لبنان
في خطوة لافتة وفريدة من نوعها، قامت العارضة اللبنانية والمدافعة عن تمكين المرأة، نور عريضة، بتوجيه جزء من عملها للخدمة الاجتماعية، وذلك من خلال تبرعها بـ ٥٥.٥٧٥ جورب حراري للنساء والأطفال النازحين الذين فقدوا منازلهم بعد الحرب في لبنان.
وهذه الخطوة التي قامت بها نور عريضة كانت جزءا من عمل جديد بدأته مع احدى الشركات، لتكون بذلك قد أظهرت الصمود والتضامن مع أولئك الذين لا يزالون بحاجة إلى الدعم في أعقاب الحرب الأخيرة التي عاشها لبنان.
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