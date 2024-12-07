لؤي علامة يتحدث عن خبر زواجه... وهذا ما قاله

بعد قوله لوالده، الفنان راغب علامة إنه متزوج، وذلك خلال احدى جلسات التصوير التي جمعتهما، كشف عارض الأزياء لؤي علامة ابن الفنان راغب علامة، عن تفاصيل ارتباطه.وأكد لؤي علامة، على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أن " من غير المعقول أن أكون متزوجا... وأقول للفتيات المجبن بي: أنا مغرم بكن".