ياسمينا زيتون: ما في أحلى من الحرية

علّقت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون على الأحداث الأخيرة التي تحصل في سوريا عبر حسابها على انستغرام.ونشرت زيتون صورة بيضاء عبر خاصية القصص المصورة وكتبت: "ما في أحلى من الحرية".