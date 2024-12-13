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5 نصائح للعناية بالبشرة خلال فصل الشتاء... اعتمدوها الآن!
موضة وجمال
2024-12-13 | 08:27
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5 نصائح للعناية بالبشرة خلال فصل الشتاء... اعتمدوها الآن!
5 نصائح للعناية بالبشرة خلال فصل الشتاء... اعتمدوها الآن!
يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل عديدة في البشرة خلال فصل الشتاء مثل الجفاف بسبب برودة الطقس، إلا أنهم يجهلون الطرق الصحيحة لمعالجة هذه المشكلة.
إليكم 5 نصائح للعناية بالبشرة وتجنب الجفاف خلال فصل الشتاء:
ترطيب البشرة بشكل جيد
نصح الدكتور أغني بوس، استشاري الأمراض الجلدية وجراحة الجلد، بزيادة وتيرة تطبيق المرطب على البشرة أو استخدام مرطب سميك يحتوي على حمض الهيالورونيك، والسيراميد، وزبدة الشيا، وزبدة الكاكاو، والجلسرين بالإضافة إلى شرب كمية كافية من الماء.
استخدام واقي الشمس باستمرار
شدد الأطباء على أهمية الاستمرار في استخدام واقي الشمس في فصل الشتاء وخاصةً بالنسبة للأشخاص الذين يميلون إلى قضاء المزيد من الوقت في المشي في الهواء الطلق والاستمتاع بالشمس.
تقشير البشرة حسب الحاجة
أوصى الأطباء بعدم تقشير البشرة خلال فصل الشتاء بشكل مكثّف واستخدام المنتجات المخصصة للتقشير بلطف لمرة أو مرتين أسبوعياً.
ترطيب الشفاه واليدين
بحسب الأطباء، يجب على الأشخاص الذين يعانون من جفاف الشفاه واليدين استخدام مرطب شفاه يحتوي على السيراميد، وزبدة الشيا، والهلام النفطي وتطبيق المرطب المخصص للجسم على اليدين والقدمين.
تجنب الاستحمام بالمياه الساخنة
تُجرذد المياه الساخنة البشرة من زيوتها الواقية وتلحق الضرر بحاجز الجلد، الأمر الذي يسبب ظهور الأمراض الجلدية في فصل الشتاء.
ونصح الأطباء باستخدام المياه الدافئة وتجنب الاستحمام لفترة طويلة واستخدام المنظفات المرطبة لترطيب البشرة بشكل أفضل.
المصدر
موضة وجمال
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بالبشرة
الشتاء...
اعتمدوها
الآن!
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