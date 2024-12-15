أكبر متسابقة تفوز بملكة جمال فرنسا... عمرها 34 عاما! (صور)

فازت أنجيليك أنغارني فيلوبون وهي مضيفة طيران تبلغ 34 عاما من جزيرة مارتينيك الفرنسية في البحر الكاريبي بلقب "ملكة لجمال فرنسا"، لتصبح أكبر متبارية سنا تفوز بهذه المسابقة التي أقيمت نسختها الـ95 السبت.

وتُوّجت أنجيليك باللقب بفضل تعديل في القانون يسمح للنساء اللواتي تتخطى أعمارهنّ 24 سنة أو المتزوجات أو الأمهات بالمشاركة في المسابقة.

وقالت بعد فوزها في المسابقة التي بثتها محطة "تي اف 1" التلفزيونية: "في العام 2011، تُوّجت شابة تبلغ 20 عاما وصيفة أولى لملكة جمال مارتينيك. اليوم، الشابة نفسها التي باتت في سن الرابعة والثلاثين تقف أمامكم لتمثل مرة جديدة مارتينيك والمغتربين ومختلف النساء اللواتي قيل لهن ذات مرة إن الأوان قد فات".

وتبارت ثلاثون مرشحة من بينهنّ طبيبات في المسابقة التي شهدت مرورهنّ بملابس السباحة ثم أزياء تمثل تقاليد مناطقهن، على وقع أنواع موسيقية عدة بينها موسيقى الكانتري ومقطوعات لموزار.

ونتيجة فوزها في المسابقة، ستحصل أنغارني فيلوبون على راتب لمدة سنة من المؤسسة القائمة على المسابقة، بالإضافة إلى هدايا قيّمة من الجهات الراعية.

وتأتي هذه المسابقة بعد أيام من إلغاء مسابقة "ملكة جمال هولندا" بعد 35 عاما على إطلاقها.

وقال منظمو المسابقة في بيان "لقد تغيّر الزمن ونحن نتغير معه. بدلا من هذه المسابقة، أنشئت منصة تهدف إلى تشارك قصص نساء ناجحات ولكن أيضا مَن يواجهن صعوبات في المجتمع، بينها ما يرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي ومعايير الجمال غير الواقعية.

وكالة فرانس برس