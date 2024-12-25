إطلالة نجوى كرم في عيد الميلاد: فستان أحمر ونظارات شمسية (صور)

احتفلت شمس الأغنية اللبنانية، نجوى كرم، بعيد الميلاد مع متابعيها على إنستغرام، حيث شاركت صورتين مميزتين تظهر فيهما بإطلالة لافتة.

وارتدت النجمة اللبنانية فستانًا طويلًا باللون الأحمر، واختارت نظارة شمسية رغم الأجواء الليلية، مما أضاف لمسة من التميز والجرأة على إطلالتها.

نجوى، التي دائمًا ما تتألق بإطلالات ساحرة، شاركت محبيها هذه اللحظات الاحتفالية مع تعليق بسيط لكنه معبر: "ميلاد مجيد".