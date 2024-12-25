باريس هيلتون في إطلالة جريئة بعيد الميلاد… ومتابعوها يتساءلون: "أليس لديك أطفال؟" (فيديو)

احتفلت باريس هيلتون بعيد الميلاد هذا العام بطريقة مثيرة للجدل، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها على إنستغرام بمقطع فيديو جريء وغير تقليدي.

في الفيديو، ظهرت شبه عارية، حيث غطت فقط المناطق الحساسة من جسدها، وتمايلت على أنغام أغنية ميلادية بطريقة إيحائية، مما أثار استغراب العديد من متابعيها الذين تساءلوا: "أليس لديك أطفال؟".

وبينما أضافت تعليقًا على الفيديو قالت: "وجودي هو هدية".

ونشرت باريس أيضًا مجموعة من الصور التي تجمعها مع زوجها وطفليها، إلى جانب الحيوانات الأليفة، حيث كانوا يرتدون ملابس نوم خاصة بعيد الميلاد. وقد طغت الأجواء العائلية والمليئة بالحب على الصور، مما أضاف لمسة دافئة على احتفالاتها بهذه المناسبة.