كلمة ملكة جمال لبنان ندى كوسا في نهاية العام... وهذه إطلالتها (فيديو)

أطلّت ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا، على شاشة LBCI في الحلقة الخاصة بمناسبة نهاية العام، إلى جانب مقدمة البرامج رولا بقسماتي. وخلال الحلقة، وزّعت ندى جوائز وهدايا قيّمة على المتصلين، ناشرة أجواء الفرح والتفاؤل.

تحدثت ندى عن عام 2024، واصفةً إياه بأنه كان عامًا مليئًا باللحظات الجميلة، رغم التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد. وأشادت بالمبادرة المميزة التي قادها وسام حنا بجولاته في المناطق اللبنانية، قائلة: "هذا الأمر يُفرح القلب".

وعن الانتقادات التي طالتها في وقت سابق، أكّدت أنها لم تتأثر بها، مضيفة: "أستغرب أحيانًا السبب الذي يدفع البعض للتحدث عني بطريقة سلبية دون أي مبرر".

في حديثها عن الأوضاع الصعبة التي مرّ بها لبنان، شددت ندى على أهمية المضي قدمًا مهما كانت الظروف، مشيرةً إلى أنها سعت خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون إلى رفع اسم لبنان على المسرح العالمي.