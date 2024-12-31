أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كلمة ملكة جمال لبنان ندى كوسا في نهاية العام... وهذه إطلالتها (فيديو)

موضة وجمال
2024-12-31 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كلمة ملكة جمال لبنان ندى كوسا في نهاية العام... وهذه إطلالتها (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كلمة ملكة جمال لبنان ندى كوسا في نهاية العام... وهذه إطلالتها (فيديو)

أطلّت ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا، على شاشة LBCI في الحلقة الخاصة بمناسبة نهاية العام، إلى جانب مقدمة البرامج رولا بقسماتي. وخلال الحلقة، وزّعت ندى جوائز وهدايا قيّمة على المتصلين، ناشرة أجواء الفرح والتفاؤل.

تحدثت ندى عن عام 2024، واصفةً إياه بأنه كان عامًا مليئًا باللحظات الجميلة، رغم التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد. وأشادت بالمبادرة المميزة التي قادها وسام حنا بجولاته في المناطق اللبنانية، قائلة: "هذا الأمر يُفرح القلب".

وعن الانتقادات التي طالتها في وقت سابق، أكّدت أنها لم تتأثر بها، مضيفة: "أستغرب أحيانًا السبب الذي يدفع البعض للتحدث عني بطريقة سلبية دون أي مبرر".

في حديثها عن الأوضاع الصعبة التي مرّ بها لبنان، شددت ندى على أهمية المضي قدمًا مهما كانت الظروف، مشيرةً إلى أنها سعت خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون إلى رفع اسم لبنان على المسرح العالمي.

 

آخر الأخبار

موضة وجمال

ندى كوسا

ملكة جمال لبنان

عام 2024

استديو

LBCI

رولا بقسماتي

هدايا

جوائز

رأس السنة 2025

وسام حنا.

LBCI التالي
نجمة عالمية تحبس الأنفاس بإطلالة من تصميم إيلي صعب في حفل مع أندريا بوتشيلي (فيديو)
نادين نسيب نجيم تعتمد موضة "نقشة النمر" لإطلالة عيد الميلاد... هكذا بدت (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ليلة رأس السنة استثنائية على شاشة الـLBCI: جوائز وهدايا وجولة على الطرقات... انتظرونا!

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-30

السنة الجديدة حظ وجوائز مع تطبيق MyMonty ووسام حنا عالـLBCI…

LBCI
رياضة
2024-12-16

حفل جوائز "فيفا" للأفضل في عام 2024 ينطلق الثلاثاء في الدوحة... إليكم قائمة الأسماء المرشحة!

LBCI
خبر عاجل
2024-11-22

ترقبوا مباراة منتخب لبنان في كرة السلة مع منتخب الإمارات في دبي ضمن تصفيات كأس آسيا الساعة الخامسة والنصف عبر الـLB2 ويسبقها استديو تحليلي الساعة الرابعة والربع عبر الـLBCI

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
06:00

نجمة عالمية تحبس الأنفاس بإطلالة من تصميم إيلي صعب في حفل مع أندريا بوتشيلي (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2024-12-26

نادين نسيب نجيم تعتمد موضة "نقشة النمر" لإطلالة عيد الميلاد... هكذا بدت (صور)

LBCI
موضة وجمال
2024-12-25

باريس هيلتون في إطلالة جريئة بعيد الميلاد… ومتابعوها يتساءلون: "أليس لديك أطفال؟" (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2024-12-25

إطلالة نجوى كرم في عيد الميلاد: فستان أحمر ونظارات شمسية (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-08-21

غضب واسع في هذا البلد... حكم "غير مناسب" على رجل اغتصب وقتل طفلة بأشنع الطرق

LBCI
صحف اليوم
2024-12-05

لجنة المراقبة تبدأ عملها خلال أيام (الشرق الاوسط)

LBCI
أمن وقضاء
2024-12-28

احباط محاولة إدخال هواتف خلوية إلى سجن حلبا

LBCI
أمن وقضاء
2024-12-24

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة – بعلبك ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

اللبنانيون يتحدون الظروف للاحتفال بليلة رأس السنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عادات وتقاليد عيد رأس السنة حول العالم تختلف ولكن الأمنيات نفسها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

إسرائيل تحقق في السلم ما لم تحققه في الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ليلة رأس السنة استثنائية على شاشة الـLBCI: جوائز وهدايا وجولة على الطرقات... انتظرونا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قضية عودة السكان الى شمال إسرائيل تشكل هاجسا لدى المسؤولين الإسرائيليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الإستحقاق الرئاسي إتصالات محلية ووفود منتظرة

LBCI
أخبار دولية
13:15

أحمد الشرع والقرار 2254: هل بدأ مسار جديد في سوريا؟

LBCI
أخبار دولية
13:10

قنبلة ديبلوماسية إسمها: عبد الرحمن القرضاوي

LBCI
أخبار دولية
13:00

القرضاوي المقيم في تركيا والمطلوب في مصر والامارات موقوف في عدلية ييروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:51

أدرعي: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها

LBCI
صحف اليوم
00:24

باسيل لـ"الجمهورية": جعجع هو من يمتلك الشرعية الشعبية وله الأولوية

LBCI
فنّ
07:05

خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:12

جعجع يطلب من التيار: رشّحوني للرئاسة! (الأخبار)

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
11:36

الجيش: توقيف 31 مواطناً في مختلف المناطق اللبنانية ضمن إطار التدابير الأمنية

LBCI
فنّ
15:14

كارمن بصيبص تُرزق بمولودتها الأولى... ما الاسم الذي اختارته لها؟ (صورة)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
14:00

إعصار وشيك وشديد القوة يثير قلق العلماء... هذا ما حذّروا منه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More