نجمة عالمية تحبس الأنفاس بإطلالة من تصميم إيلي صعب في حفل مع أندريا بوتشيلي (فيديو)

نشر المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب عبر صفحته الرسمية على إنستغرام مجموعة من الصور والفيديوهات تظهر النجمة صوفيا كارسن أثناء أدائها المميز إلى جانب أسطورة الموسيقى أندريا بوتشيلي في حفل أقامته Recording Academy.

وظهرت صوفيا كارسن بإطلالة ساحرة من مجموعة إيلي صعب للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2024-2025، حيث تألقت في تصميم فاخر يعكس ذوق المصمم الفاخر.

كما علّق إيلي صعب على الفيديو قائلاً: "المذهلة صوفيا كارسن في أداءٍ مذهل إلى جانب أندريا بوتشيللي بفستانٍ من مجموعة إيلي صعب للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2024-2025".